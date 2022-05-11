В трех микрорайонах Петрозаводска пройдут субботники

В столице Карелии продолжается сезон субботников. На этой неделе акция «Чистый Петрозаводск» переместится в центр города, а также на Кукковку и Зареку, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в 16 часов пройдет субботник возле лестичного спуска на улице Вольной. Завтра горожане в это же время будут убирать территорию у школы №26, встреча - у дома №2 по улице Балтийской. В пятницу субботник состоится на улице Луначарского - встреча вблизи дома №16 в то же время.

Мэрия также напомнила горожанам, что они сами могут организовать субботники на общественных территориях. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Фото администрации Петрозаводска