В торговом центре Петрозаводска проверили меры безопасности

Министр промышленности и торговли Карелии Денис Гурков посетил торгово-развлекательный центр "Лотос Плаза". Но министр пришел не за покупками - его целью было оценить комплекс с точки зрения безопасности посетителей. После ужасающего теракта в "Крокус Сити Холле" вопросы безопасности гражданского населения вновь вышли на первый план.

Министру показали внушительный арсенал технических средств: 4485 дымовых датчиков, 71 оптико-электронный линейный датчик и 268 камер.

Для обеспечения быстрой эвакуации и доступа к безопасным зонам имеется 55 выходов непосредственно на улицу, 46 выходов на эвакуационные лестничные клетки, а также 34 дополнительных выхода из помещений арендаторов.

Хочется верить, что в наших торгово-развлекательных центрах никогда не придется использовать системы обеспечения безопасности по прямому назначению. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".