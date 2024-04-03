Директора коммерческой фирмы Карелии накажут за невыплату зарплат

В отношении руководителя коммерческого предприятия Питкяранты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ - невыплата заработной платы и иных выплат. Об этом сообщила прокуратура Карелии.

Прокуратура Питкярантского района в ходе проверки исполнения трудового законодательства установила, что с марта по август 2023 года в Питкяранте сотрудникам коммерческой организации не в полной мере выплачивали зарплату и иные положенные по закону выплаты. Долг перед работниками составил больше 300 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. Принято решение о возбуждении уголовного дела.

Все положенные деньги сотрудникам предприятия выплачены. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщает ведомство. // Фото: freepik.com.