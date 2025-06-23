В Святозере спектаклем напомнили про День памяти и скорби

Актёрский клуб «Особый плюс» под руководством актрисы театра «Творческая мастерская» Галины Пелевиной бесплатно выступил в Доме культуры села Святозеро с постановкой «Письма».

Зрители сельской глубинки в годовщину начала Великой Отечественной войны испытали настоящие переживания трагических событий прошлых лет.

«Самый длинный день в году. Лето, голубое небо, невесомые облака, которые взорвал гул немецких бомбардировщиков 84 года назад. Этот день навсегда отпечатан в генетической памяти русских людей. Сегодня мы почтили его спектаклем «Письма» в доме культуры поселка Святозеро. Низкий поклон всем павшим и выжившим в этой войне»,

- поделились эмоциями актеры в сообществе «Актёрский клуб «Особый плюс»

В основу постановки легли письма военных лет и художественная проза. Со сцены прозвучали отрывки из воспоминаний Элины Быстрицкой и Алисы Фрейндлих, а также фрагменты из произведений Натальи Кравцовой «Ночные ведьмы», Рустема Шарафисламова «Воронка», Веры Пановой «Спутники» и других авторов.

«Слушала «Письма», затаив дыхание. И, думаю, не я одна, потому что когда прозвучали последние строки и зазвучала музыка, не сразу раздались аплодисменты. Поблагодарили от всей души. Браво!», - восхищается зрительница Антонина Нестерова.

Галина Пелевина рассказала, что для выступления сцена сельского клуба в селе Святозеро была выбрана не случайно.

«Это моя малая родина, я провожу тут лето с детьми. 22 июня - важная для нас всех дата. В селе Святозере есть Дом культуры, все участники с радостью отозвались на предложение привезти спектакль. В общем, всё соединилось как- то легко», - делится драматическая актриса.

Зрители поселка Пряже и села Великая губа также успели посмотреть трогательный спектакль.