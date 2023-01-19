В Суоярви нужно снести 115 аварийных домов

В 2022 году в Суоярви начали строительство двух жилых домов на 300 квартир – туда до конца этого года въедет около тысячи человек. На территории района пустыми и разваливающимися останутся 115 домов. Они представляют угрозу, в первую очередь, для детей, рассказал сегодня на совещании правительства Карелии глава Суярвского района Роман Петров. На снос аварийного жилья нужны значительные средства, которых у района нет.

Глава Карелии поручил министрам – Виктору Россыпнову и Янине Свидской - найти компанию, которая была бы заинтересована в сносе аварийных домов и утилизации строительного мусора.

Артур Парфенчиков напомнил, что в 2025 году День республики мы будем отмечать в Суоярви. Есть два с половиной года, чтобы решить все основные проблемы: закончить ремонт школ, библиотек, завершить модернизацию освещения, систем водоснабжения и канализации, отремонтировать дороги.

Более того, есть поручение президента: подготовить приграничные районы для развертывания армейского корпуса. Суоярви – место дислокации пограничных частей, здесь должна быть хорошая социальная инфраструктура.

«В Суоярвский район должны прийти хорошая мобильная связь, интернет, телевидение».

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям. В 2021 году участки не выделялись, в итоге образовалась очередь: больше двадцати многодетных семей в Суоярвском районе ждут, когда им дадут землю под строительство дома.

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская заверила, что свободных участков гораздо больше, очередь в 2023 году будет устранена. Глава Карелии предложил многодетным семьям из Петрозаводска ехать в Суоярви и строить там дома. // фото: unsplash.com