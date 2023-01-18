Спикер Карельского парламента напомнил о важной исторической дате

В истории нашей страны сегодня священная дата. Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, случилась первая крупная победа Советской армии в 1943 году. Войсками Ленинградского и Волховского фронтов было прорвано блокадное кольцо.



С начала блокады до ее прорыва прошло 497 дней. Это были дни небывалых в мировой истории страшных испытаний, голода и гибели невинных людей. Но эти дни показали, какой невиданной силы духа наш народ! Ведь никто не знал, сколько будет продолжаться блокада, сколько несчастья еще предстоит вынести, сколько потерять жизней, но защитники Ленинграда твердо верили в Победу!,

- написал на свой странице в социальной сети спикер Карельского пралмаента Элиссан Шандалович.

Сразу после Великой Отечественной войны в Карелии проживало более двух тысяч бывших блокадников. Все они состоялись профессионально, четверо из них являлись почетными жителями Петрозаводска. Сегодня бывших жителей блокадного Ленинграда в Карелии — чуть больше двухсот. Их часто приглашают на лечение и экскурсии в Санкт-Петербург. С ними лично встречается и курирует губернатор Александр Беглов.

Есть такое понятие – «блокадное братство». Где бы не жили люди, прошедшие через ужасы голода, холода и бомбежек Ленинграда, – все они родные друг другу и нашему городу.





Подвиг непокоренных ленинградцев для нас – пример безусловного мужества, считает Элиссан Шандалович.

И сегодня, в юбилей прорыва блокады, когда наша страна вновь переживает испытания, когда за правое дело сражаются наши воины, мы должны помнить, что сила нашего народа – в единстве. Именно единение способно противостоять самому ожесточенному давлению и любым угрозам. Низкий поклон жителям и защитникам блокадного Ленинграда! Вечная память всем павшим за Родину!

И сегодня же председатель Парламента Карелии навестил нашего легендарного ветерана Великой Отечественной войны - Василия Петровича Репникова, который участвовал в прорыве блокады Ленинграда в составе войск Волховского и Ленинградского фронтов. Поздравил его с 80-летием со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда и прошедшим днем рождения.





В свои 97 лет Василий Петрович полон жизненной энергии и с удовольствием делится историями из своей яркой биографии. Он ушел на фронт 14-летним мальчишкой и прошел всю войну, участвуя в боях с фашистами на девяти фронтах. О прорыве блокады, кровопролитных боях на Курской дуге и Карельском фронте, Берлинской операции, освобождении Киева Василий Петрович знает не понаслышке.



На груди ветерана множество наград. Первую медаль «За отвагу» он получил в 1941 году за мужество и героизм, проявленные в боях на Карельском фронте в составе 71-й Краснознаменной Торуньской стрелковой дивизии. Очень ей дорожит.