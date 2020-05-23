В Суоярви берут мазки на коронавирус бесплатно у всех желающих

В Суоярви сегодня на передвижном ФАПе работает бригада медиков из Петрозаводска. У всех желающих берут мазки на коронавирус COVID-19 бесплатно, пишет «Суоярвский вестник».

По информации издания, в первой половине дня принимали горожан на площадке возле дома № 1 на улице Кайманова. Во второй переместились в Кайпу, остановились возле магазина «Пятерочка».

Кроме того, специалисты в защитных костюмах ходят по домам, предлагают жителям сдать мазок из зева, чтобы в случае обнаружения вируса в организме немедленно приступить к лечению или же, если результат отрицательный, продолжать жить спокойно.

Напомним, в Карелии по состоянию на 23 мая подтверждено 16 новых случаев коронавируса. Среди них в Петрозаводске – 4 человека, в Прионежье – 5 человек (в Ладве – 3, ДНТ «Северные просторы» – 2), в Суоярвском районе – 3 человека (Найстенъярви – 2, Лахколампи – 1), в Беломорске – 2 человека, в Сегеже – 2 человека.

На снимке: специалисты на улице Кайманова в доме № 7

Фото: Суоярвский вестник