Торговые центры в большинстве районов Карелии откроются с 26 мая

С 26 мая в Петрозаводске и большинстве районов Карелии заработают торговые центры. Такой вывод можно сделать из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова № 318-р от 22 мая, опубликованном на сайте правительства.

Исключение составят Олонецкий, Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский районы (не считая Сегежи и Питкяранты). В этих районах торговым комплексам нельзя работать до 8 июня.



К собственникам торговых комплексов предъявляется целый ряд требований. Так, вход и нахождение в торговом центре разрешен только в средствах индивидуальной защиты (масках). Посетителям должны предоставить возможность приобретения средств индивидуальной защиты при входе в торговый центр (комплекс).

Зоны входа и выхода для входящих и выходящих посетителей рекомендуется разграничить.

В торговом центре согласно распоряжению одновременно должно находиться не более одного посетителя на 50 кв. метров общей площади торгового центра. При скоплении очереди во входной зоне собственникам необходимо обеспечить организацию ожидания с соблюдением принципа социального дистанцирования не менее четырех метров на улице.

При входе должны быть организованы места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией.

На входе в каждый торговый объект, объект бытового обслуживания, расположенный в торговом центре (комплексе) должна быть размещена информация о предельном количестве посетителей (потребителей), которые могут находиться на общей площади данного торгового объекта.