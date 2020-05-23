В Питкяранте дети сами себе построили скейт-парк

Дети в Питкяранте сами себе построили скейт-парк за баней возле сгоревшего бара и бывшего спортзала «Штурм». Об этом сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте» «Нетипичная Питкяранта».

Ребят хвалят и называют «юными борцами за свое счастливое детство» и «гражданами с активной позицией».

«Жаль только, что в нашем городе приходится бороться даже детям, чтобы объяснить взрослым начальникам, что социум – это не про деньги. Это про людей. Люди важнее денег. Люди – это самое главное. И в конечном счете – самое выгодное вложение денег»,

– отмечается в паблике.

Первое фото со страницы автора – Даниил Сидоренко

Остальные фото: «Нетипичная Питкяранта»