В субботу воздух в Карелии может прогреться до плюс 22 градусов

Завтра, 29 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северным и центральным районам дожди, местами сильные, по южным местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +16, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +21, переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков.

В Сортавале до +20, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»