Сильные дожди проходят мимо, в Петрозаводск возвращается теплая погода

Дождь в Петрозаводске будет, но не такой сильный, как прогнозировалось. По информации погодного паблика, основная зона осадков в пятницу проходит мимо карельской столицы.

Возвращение лета ожидается в субботу. Солнце будет выглядывать из-за туч и облаков, дожди не исключены. Днем температура воздуха будет составлять около +20, +23 градусов.

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, 29 июля в городе температура воздуха в пределах +14, +21, юго-западный ветер. В воскресенье ожидается до +20, ветер западный, юго-западный. // фото «Петрозаводск говорит»