12 мая 2021, 11:07
В столице Карелии завершается отопительный сезон
Завтра в Петрозаводске начинается отключение теплоснабжения в жилфонде и на объектах социальной сферы
Отопительный период завершится в столице республики 13 мая, сообщает городская администрация.
В соответствии с приказом Минстроя Карелии № 139, который подписан сегодня, отключение теплоснабжения в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города начнется завтра с 9:00.
Такое решение принято министерством на основании ходатайства Ирины Мирошник о завершении отопительного сезона, в связи с установившейся теплой погодой. // Фото: gudvill.com