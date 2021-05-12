12 мая 2021, 11:07
Образ жизни

В столице Карелии завершается отопительный сезон

Завтра в Петрозаводске начинается отключение теплоснабжения в жилфонде и на объектах социальной сферы

Отопительный период завершится в столице республики 13 мая, сообщает городская администрация.

В соответствии с приказом Минстроя Карелии № 139, который подписан сегодня, отключение теплоснабжения в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города начнется завтра с 9:00.

Такое решение принято министерством на основании ходатайства Ирины Мирошник о завершении отопительного сезона, в связи с установившейся теплой погодой. // Фото: gudvill.com

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Петрозаводск
Карелия
отопительный сезон
отопительный сезон в Петрозаводске
Минстрой Карелии
Ирина Мирошник
городская администрация