23 марта 2021, 19:41
В Петрозаводске прошел смотр сил и средств МЧС
Пожарные, спасатели и представителей других служб готовятся к наводнениям и пожарам
Сегодня в Петрозаводске на площади Кирова состоялся смотр сил и средств, назначенных для ликвидации лесных пожаров и последствий половодья, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
На площади была представлена техника, которая может быть задействована в ликвидации чрезвычайных происшествий.
Главной целью проверки является контроль соблюдения действующих нормативных актов, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение мероприятий по подготовке к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
– сказал начальник МЧС Карелии Алексей Елисеев, открывая мероприятие.
Фото из группы «МЧС по Республике Карелия»