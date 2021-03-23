В Петрозаводске прошел смотр сил и средств МЧС

Сегодня в Петрозаводске на площади Кирова состоялся смотр сил и средств, назначенных для ликвидации лесных пожаров и последствий половодья, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

На площади была представлена техника, которая может быть задействована в ликвидации чрезвычайных происшествий.

Главной целью проверки является контроль соблюдения действующих нормативных актов, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение мероприятий по подготовке к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

– сказал начальник МЧС Карелии Алексей Елисеев, открывая мероприятие.

Фото из группы «МЧС по Республике Карелия»