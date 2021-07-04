В США начали вакцинацию животных от коронавируса

В Соединенных Штатах Америки начата кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции животных. В частности, прививки начали ставить в зоопарке города Окленд, сообщила «Свободная пресса».

Как сообщает администрация зоопарка в соцсетях, в первую очередь вакцину получат животные из группы риска — те, кто больше всего рискует заболеть и тяжело переносит коронавирус. Это хорьки, пумы, медведи-гризли, черные медведи, а также тигры. Во второй очереди на вакцинацию — всевозможные приматы, а также летучие мыши и свиньи.

Животных прививают специально разработанной для них вакциной компании Zoetis.