04 июля 2021, 12:55
В США начали вакцинацию животных от коронавируса
Животных прививают специально разработанной для них вакциной
В Соединенных Штатах Америки начата кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции животных. В частности, прививки начали ставить в зоопарке города Окленд, сообщила «Свободная пресса».
Как сообщает администрация зоопарка в соцсетях, в первую очередь вакцину получат животные из группы риска — те, кто больше всего рискует заболеть и тяжело переносит коронавирус. Это хорьки, пумы, медведи-гризли, черные медведи, а также тигры. Во второй очереди на вакцинацию — всевозможные приматы, а также летучие мыши и свиньи.
Животных прививают специально разработанной для них вакциной компании Zoetis.