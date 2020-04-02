В США коронавирус унес рекордное количество жизней за сутки

За последние сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Ни в одной стране мира коронавирусная инфекция еще не уносила такое количество жизней за один день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.

Ранее печальный антирекорд по количеству смертей принадлежал Италии. 26 марта от коронавируса там умерли 969 человек.

На сегодняшний день в Соединенных Штатах скончались уже 5116 человек. В одном Нью-Йорке умерших - 1374. Всего в США заболели более 215 тысяч человек.