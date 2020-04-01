Звезда «Санта-Барбары» ушел из жизни после перенесенного инсульта

Актер Джон Каллахан скончался на 67-м году жизни: мужчина известен по роли Эдмунда Грея в сериале «Санта-Барбара». Джон Каллахан также снимался в сериалах «Главная больница», «Дни нашей жизни», «Отчаянные домохозяйки» и «Она написала убийство».

О смерти актера сообщила его бывшая жена, сообщает РБК со ссылкой на Variety. По словам женщины, причиной кончины стал инсульт.

Ранее СМИ сообщали о том, что актер из «Зведных войн» умер от коронавирусной инфекции. Эндрю Джек ушел из жизни в 76 лет.