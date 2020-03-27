Медики назвали напиток, препятствующий поражению легких

Употребление большого количества жидкости способно укрепить иммунитет и помочь организму противостоять различным вирусам, считают медики. Специалисты определили напиток, который, по их мнению, подходит для этих целей лучше всего, сообщает «Российская газета».

По данным иностранных диетологов, чай с куркумой является одним из самых полезных напитком, эту специю также рекомендуют добавлять и в различные блюда. Согласно ряду исследований, содержащийся в куркуме куркумин может защитить легкие от фиброза, вызванного облучением, химиотерапией и другими токсинами. Куркумин способен защитить от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и даже рака легких.

Как отметили медики, куркумин полезен и для печени, а также защищает от заболеваний толстой кишки.