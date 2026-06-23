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23 июня 2026
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Погода

В среду дожди не дадут Карелии расслабиться

Днем 24 июня в большинстве районов ожидается кратковременный дождь
дождь
Фото: Петрозаводск говорит

В региональном гидрометцентре рассказали о погоде в Карелии на 24 июня.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер подует северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +9, +11, днём ожидается +15, +17. Атмосферное давление будет слабо падать. 

По Карелии тоже прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью +6, +11, днём воздух прогреется до +15, +20, на севере +10, +15.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Предупреждение о непогоде в Карелии продлили еще на день

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