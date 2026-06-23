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23 июня 2026
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Погода

Предупреждение о непогоде в Карелии продлили еще на день

Непогода пришла на Северо-Запад
хмурится
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Синоптики продлили предупреждение о непогоде еще на один день. Грозы ожидаются как сегодня, так и в среду. Для петрозаводчан это тоже важно, так как в последнее время после даже небольшой грозы в городе возникают проблемы то с электроснабжением, то водоснабжением.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать до вечера 24 июня. Грозы прогнозируют местами.

Предупреждение о непогоде объявлено и в других регионах на Северо-Западе. Где-то из-за дождя, где-то из-за грозы, а где-то ветра и тумана.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Сегодня немного посвежеет в Карелии

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