В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе соцсети «ВКонтакте» днем 22 ноября произошел крупный сбой. Это следует из данных сайта downdetector.

Пользователи популярной соцсети жалуются на проблемы в работе как сайта, так и мобильного приложения. Попытка зайти на сайт приводит к появлению объявления о том, что запрашиваемая страница временно недоступна.

Сообщения о сбое в работе соцсети поступают из различных городов России. Причины произошедшего пока не известны. // Фото: unsplash.com / ilgmyzin