В школах Карелии прошли линейки, за парты сели более 71 тысячи детей

Более 71 тысячи школьников в 196 школах сели за парты 1 сентября в Карелии, сообщили в пресс-службе главы региона. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях республики.

Напомним, что празднование дня знаний в Петрозаводске из-за пандемии вновь проходит в дистанционном формате, шествие первоклашек отменено.

В этом году на подготовку школ и детских садов к новому учебному году было направлено более 567 миллионов рублей. (фото Георгий Чентемиров, «Петрозаводск говорит»)