В список лучших вузов мира вошел ПетрГУ

В число лучших вузов по версии MosIUR вошел и Петрозаводский государственный университет. Он занял достойное место в списке рейтинга «Три миссии университета», сообщили в ПетрГУ.

Топ составляют уже в пятый раз, в этом году он содержит 1650 вузов из 97 стран мира. По данному параметру рейтинг стал самым представительным из всех существующих.

От России в него попали 112 университетов из 39 регионов, в том числе и опорный вуз Карелии.

ПетрГУ поместили в 73-86 интервальную группу среди вузов РФ. Из вузов СФО он 12-й, а среди опорных университетов - четвертый.

Московский международный рейтинг вузов составляется автоматически. В нем оценивают образование в вузах, науку и взаимодействие с обществом. // Фото: источник