В Сегеже возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда

В августе 2022 года на территории сегежского целлюлозного комбината сотрудник компании, проводившей очистные работы, получил тяжелую травму глаза. Происшествие произошло из-за несоблюдения требований безопасности при выполнении слива шлама белого щелока в цистерну. В момент отсоединения закачивающего шланга мужчине в глаза попали брызги щелока, отчего произошел химический ожог.

По сообщению представителей сегежского следственного отдела, возбуждено уголовное дело статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время следователи проводят следственные действия. Устанавливаются детали происшествия и лица, ответственные за выполнение работ. Уже назначен ряд судебных экспертиз. // Фото: karelia.sledcom.ru.