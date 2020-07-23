В салоне «Норден» стартовали продажи нового Volkswagen Polo

Новый Polo – это автомобиль, который взял все лучшие качества, которые были в предшественнике и возвел их на новую высоту. Он соответствует современным требованиям рынка и оснащён современными системами комфорта и безопасности.

В нем применены инновационные системы для удобства водителя и пассажира, а также новые интеллектуальные вспомогательные системы для водителя. Первая в классе полностью цифровая приборная панель и восьмидюймовая мультимедийная система c функцией App-connect (Эпп-Коннект), полностью светодиодная задняя и передняя оптика во всех комплектациях, уникальная по конструкции камера заднего вида. Помимо этого, можно выделить еще несколько принципиально важных особенностей: начиная с базовой версии - светодиодные фары рефлекторного типа, опционально или в комплектации Exclusive (Эксклюзив) - оптика проекционного типа с функцией всепогодного освещения, система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access (Килесс Аксесс), подогрев лобового стекла, руля и задних сидений.

Новый Volkswagen Polo - задает высочайшие стандарты в классе и воплощает достижения марки в области современных технологий, а также является олицетворением современного стиля Volkswagen.

Познакомиться с автомобилем и узнать обо всех преимуществах новой модели можно в официальном дилерском центре Volkswagen «Норден» по адресу:

г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 48

Телефон: +7 8142 717 505

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