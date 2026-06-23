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23 июня 2026
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Общество

В руинах церкви в Карелии прошла первая за долгие десятилетия служба

Добровольцы из разных регионов восстанавливают храм в Пудожском районе
возрождение церкви
фото паблик «Православие в Карелии»

В Пудожском районе в руинах церкви, которую сейчас восстанавливают, прошла первая за долгие десятилетия служба.

В прошедшие выходные в деревне Римское в храме преподобного Варлаама Хутынского отслужили божественная литургия, рассказали в паблике «Православие в Карелии».

Деревянный храм 1903 года постройки долгое время находился в аварийном состоянии. Восстанавливать церковь начала команда добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Краснодара в этом году. За неделею добровольцы разобрали завалы, настелили полы, возвели конструкции для защиты здания, увенчав их крестом. 

Богослужение в возрождаемом храме совершил клирик Храма Живоначальной Троицы при бывшем Шереметевом странноприимном доме иерей Борис Осипов. В храме, где недавно гулял ветер, прозвучали слова молитвы.

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