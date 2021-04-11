В РПЦ подготовили инструкцию по изгнанию бесов

Комиссия Русской православной церкви по богословию подготовила документ, в котором регламентируется практика экзорцизма, сообщает РИА Новости.

Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации,

- заявил митрополит Волоколамский Иларион, председатель комиссии.

Иерарх пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок.

Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике «изгнания бесов» (экзорцизм, в просторечии - отчитка).

До его публикации я не могу разглашать его содержание,

- сказал митрополит.

Экзорцизм — обычай или обряд в рамках различных религий и верований, состоящий в изгнании из человека (или места) бесов или другой вселившейся в них силы путем совершения определённого ритуала.

Согласно христианскому учению, бесы могут вселяться в человека, это называется «одержимость бесами» или «беснование». Изгнание бесов Иисусом Христом из людей описано в Евангелии. Считается, что вселившиеся бесы влекут человека к вредному излишеству в поведении и различным психическими болезням.

Выделяют бесов семи смертных грехов, ссылаясь на изгнание их Христом из Марии Магдалины. Бесов чревоугодия разделяют на гортанобесие (греч. лемаргия) и чревобесие (греч. гастримаргия). Также говорят о бесах алкоголизма и наркомании. Чтение молитв или каких-либо заклинательных текстов для исцеления называют «отчиткой».

Несмотря на некоторую неоднозначность такого известия, следует признать, что наличие некого утвержденного протокола по борьбе с нечистой силой, как минимум, позволит минимизировать то что именуется «эксцессами исполнителя» или более грубо – «самодеятельностью на местах».

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