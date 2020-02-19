19 февраля 2020, 11:51
В Роструде объяснили порядок оплаты дополнительных выходных
В некоторых случаях зарплата работника может уменьшиться из-за предоставления отдыха
Перед праздниками работодатель может предложить своим работникам дополнительный выходной. При этом вопрос оплаты этого дня работодатель решает самостоятельно. В некоторых случаях зарплата работника может уменьшиться, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
В ведомстве отметили, что предоставить дополнительный выходной можно путем издания локального нормативного акта.
Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате,
- объяснили в Роструде.
Напомним, в феврале и марте россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.