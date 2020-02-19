В Роструде объяснили порядок оплаты дополнительных выходных

Перед праздниками работодатель может предложить своим работникам дополнительный выходной. При этом вопрос оплаты этого дня работодатель решает самостоятельно. В некоторых случаях зарплата работника может уменьшиться, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

В ведомстве отметили, что предоставить дополнительный выходной можно путем издания локального нормативного акта.

Поскольку уни­фицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате,

- объяснили в Роструде.

Напомним, в феврале и марте россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.