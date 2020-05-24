24 мая 2020, 16:12
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса
За последние сутки от COVID-19 умерло 153 человека, общее число смертей составило 3541 человек
По данным оперштаба России по распространению коронавируса в стране за прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество умерших – 153 человека. Общее число смертей составило 3541 человек.
В целом на сегодня в России больными были признаны 344 481 человек, выздоровело 113 299 человек.
Напомним, в Карелии на сегодняшний день коронавирус был диагностирован у 316 человек, из которых 115 человек выздоровели, двое умерли.