В России выявили минимум новых зараженных COVID-19 с осени

На 26 декабря в России зафиксировали наименьшее количество новых заразившихся ковидом за три последних месяца. Смертность от коронавируса снижается уже третьи сутки, сообщили в оперштабе.

Число летальных исходов достигло минимума с середины октября этого года. За 24 часа от коронавируса скончались 968 больных. В последний раз похожий показатель фиксировали 11 октября – 957 погибших.

Что касается новых случаев инфицирования, их в России за сутки нашли 23 721. Таких цифр не было почти три месяца, с 30 сентября прирост зараженных оставался выше 24 000 за день. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com