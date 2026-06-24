В России выросли зарплаты осужденных

Средние зарплаты приговоренных к принудительным работам увеличились на 16% с прошлого года

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Во ФСИН озвучили заработок в исправительных центрах. Граждане, которых осудили и назначили в качестве наказания принудительные работы, в среднем получают около 43 тысяч рублей.

В России насчитывается около 55 подобных специальных учреждений уголовно-исполнительной системы и более 350 участков, функционирующих как исправительные центры, наказание в них настоящее время отбывают около 50 тысяч человек.

По итогам первого квартала 2026 года средняя заработная плата тех, кто был приговорен к принудительным работам, составляет 43,5 тысячи рублей. Для сравнения в начале 2025 года размер среднего заработка был 37,5 тысяч. За год зарплата выросла на 16%, сообщает РИА Новости.

Во ФСИН отмечают, что в некоторых случаях, в частности в исправительных центрах Мордовии, уровень зарплаты осужденных составляет около 100 тысяч рублей.