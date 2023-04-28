28 апреля 2023, 21:21
В России впервые за три года появились горящие путевки в Турцию
Выгодные путевки на майские предлагают не в самый популярный регион
Россияне впервые за три года смогут отдохнуть в Турции по горящим путевкам. Такие предложения действуют на майские праздники. О появившихся спецпредложениях сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает РИА Новости.
Путевки предлагают на курорты Мраморного и Эгейского морей, туры туда ранее были дорогими и плохо продавались. По мнению Ломидзе, по другим направлениям спецпредложений ожидать не стоит.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что спустя три года туроператоры возобновляют продажу туров на китайский остров Хайнань. С курортным островов у России пока нет прямого авиасообщения, поэтому туристам придется добираться с пересадкой в аэропортах Китая. Для посещения курорта потребуется виза.