В России впервые с июля зафиксирована недельная инфляция

Цены в России за неделю с 20 по 26 сентября выросли на 0,08%. Таким образом, в стране впервые с начала июля зафиксирована недельная инфляция, следует из данных Росстата.

Больше всего за этот период выросли цены на огурцы (+7,2%), помидоры (+4,7%) и бананы (+2,5%). Также подорожали яйца - на 0,8%, колбаса - на 0,7%, консервы для детского питания - на 0,5%. Немного выросли цены на водку - на 0,1%.

Судя по статистике, за тот же период яблоки подешевели на 3,3%, репчатый лук - на 3,2%, сахар - на 1,7%, морковь - на 1,5%, гречка и пшено - на 1,3% и 0,5% соответственно. Фото: unsplash.com