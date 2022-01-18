В России растет суточное число заболевших Covid-19

За последние сутки в России выявлены 31 252 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 688 человек, выписаны из больниц - 24 564. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 8342 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 4078, в Ленинградской области - 301, в Архангельской области - 257, в Вологодской области - 181, в Мурманской области - 135.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 865 512 раз. Скончались 322 678 человек.

Напомним, в Карелии 17 января Covid-19 выявлен у 277 человек. Фото pixabay.com/MaximeUtopix