В Карелии предложили ввести выплаты семейным парам в связи с юбилеем

Семейные пары, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет и более, предложили материально поощрять в Карелии. Соответствующий проект закона представлен в парламенте республики.

Например, в связи с 50-летием совместной жизни со дня государственной регистрации брака авторы инициативы предлагают выплачивать по 30 тысяч рублей, в связи с 60-летием – по 50 тысяч, в связи с 70-летием и более – по 70 тысяч рублей.

Депутаты пояснили, что законопроект направлен на укрепление института брака и повышение роли семьи в обществе. Выплату предлагают установить единовременную. При этом супруги-юбиляры смогут получать денежную выплату и при наступлении новой даты. Также авторы предлагают сохранить за вдовами или вдовцами право на выплату в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея совместной жизни. Порядок назначения выплаты будет определять правительство региона. (фото pixabay.com, jeffbalbalosa)