Задержанный погиб на пожаре в отделе полиции из-за сломавшегося ключа

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 30-летнего мужчины в отделе полиции в городе Реутов. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 1 января после пожара в отделении полиции в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело человека. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки осветительного прибора. Обнаружив огонь, полицейские попытались спасти мужчину, но не смогли открыть дверь камеры из-за сломавшегося ключа. В итоге задержанный погиб.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Проводятся необходимые следственные действия. Фото pixabay.com/Ichigo121212