Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации против COVID-19

Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний для вакцинации против коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди причин для бессрочного отвода от вакцинации — гиперчувствительность к веществам в составе вакцины, тяжелые аллергические реакции, тяжелые осложнения после прививки – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

К временным противопоказаниям к вакцинации отнесли острые инфекционные заболевания: на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии, а также острые респираторные вирусные заболевания, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры.

Кроме того, препараты «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях. Для беременных и кормящих женщин противопоказаны препарат «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио».

Также есть противопоказания по возрасту к определенным вакцинам. Например, недостижение 18 лет. Исключение - вакцинация «Спутником М», но в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет. Возраст старше 60 лет - при вакцинации «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком». Иные противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.