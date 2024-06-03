В России появится еще одна выплата для семей с детьми

С 2026 года для семей с двумя и более детьми с невысокими доходами появится еще один инструмент государственной поддержки. Получить семейную налоговую выплату смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. По предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут охвачены около 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Оператором семейной налоговой выплаты будет Социальный фонд России, рассказала на сайте Минтруда РФ.

В ходе Послания Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Поэтому вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится семейная налоговая выплата. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через "Госуслуги" или обратиться в клиентскую службу Соцфонда»,

— пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тыс. рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тыс. рублей.

Новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. При назначении выплаты будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Также при назначении семейной налоговой выплаты в составе семьи будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневном отделении.