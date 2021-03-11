В России на Масленицу рассчитали «блинный индекс»

Исследование одного из национальных сервисов доставки продуктов и товаров ответило на вопрос о стоимости стопки блинов на семью, сообщает сайт «Свободная пресса».

Традиционная стопка блинов на молоке обойдется в 303 рубля: в эту цену входит молоко, яйца, мука, масло, сахар-песок. Этого набора хватит, чтобы приготовить блины на большую семью,

— утверждают авторы.

Обычные добавки и начинки — сметана, мед, сливочное масло — в среднем будут стоить до 200 рублей. Также эксперты вычислили стоимость веган-блинов — на них придется потратить 695 рублей.

Самыми дорогими получатся блины с черной икрой. 50-граммовая банка деликатеса обойдется в 3 650 рублей. Красная икра дешевле — всего 1068 рублей.

Аналитики утверждают, что покупка продуктового набора для приготовления блинов за год стала дороже на три процента. Специалисты полагают, что это связано с подорожанием молока.

Фото с сайта svpressa.ru