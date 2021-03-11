Соцпенсии россиян с 1 апреля проиндексируют

В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. В результате проведения индексации средний размер выплаты составит 10 183 рубля, сообщает газета «Известия».

Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и размещен для общественного осуждения. Согласно действующему законодательству индексация будет производиться с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за минувший год, отметили в Минтруда РФ.

Отмечается, что на индексацию до конца текущего года из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 миллиарда рублей. Индексация затронет 3,9 миллиона граждан. Речь идет о получателях социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

В ведомстве также напомнили, что получателями социальных пенсий являются граждане, которые не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Фото vorle.ru