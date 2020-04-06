В России на фоне коронавируса резко подорожали греча, сахар и овощи

В России на фоне пандемии коронавируса подорожали некоторые продукты питания. В частности, по наблюдениям Росстата, цены подросли на сахар, гречу, макароны, рис, куриные яйца, курицу, муку, рыбу и морепродукты, консервы, соль, фасоль, горох, овсяные хлопья, молочную продукцию, сливочное и подсолнечное масло, хлеб.

По сообщению РИА Новости, сахар в марте по сравнению с февралем подскочил в цене на 13,5%, греча в марте подросла на 6,2%. В 23 регионах страны сахар подорожал на 16,1% и более. Наибольший рост зафиксирован в Чувашии (27,5%) и Алтайском крае (26,2%). В некоторых регионах сахар наоборот подешевел. Например, в Магаданской области (1,8%) и Якутии (1,1%).

Цены в марте также пошли вверх на чеснок и лимоны, передает РИА Новости. Подорожали и помидоры (14,9%), репчатый лук (14,1%), морковь (9,4%), виноград (6,7%), картофель (6,1%), капуста белокочанная (5,4%), яблоки (5.3%). Чеснок по сравнению с февралем подпрыгнул в цене на 8,9%, лимоны – 7,8%. Отмечается, что в прошлом месяце подешевели огурцы и апельсины.

Ранее на прилавках магазинов столицы Карелии был замечен «противовирусный набор» с бешеными ценами. Например, в одном из сетевых магазинов карельских производителей можно найти имбирь за 2 220 рублей, лимоны - 576 рублей. В торговой точке федеральной сети были обнаружены лимоны за 439,99 рублей, чеснок — за 359,90 рублей.