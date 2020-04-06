В Карелии выявлен первый клещ с бореллиозом

Роспотребнадзор Карелии разместил на официальном сайте последние данные по эпидемиологической обстановке по клещевым инфекциям.

Как сообщает ведомство, в нынешнем сезоне уже четверо человек обращались к врачам по поводу присасывания клещей.

Три клеща было исследовано в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», в одном случае был выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

Ведомство сообщает, что в этом сезоне первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта, клещ атаковал человека в поселке Харлово Пудожского района, рядом с жилым домом.