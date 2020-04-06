Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается высокий в Карелии

Уровень заболевания гриппом и ОРВИ остается высоким в Карелии, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5945 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше эпидемического порога на 29,5%, за счет возрастной группы 15 лет и старше. Среди детского населения заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.

В Петрозаводске болеет 3340 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше эпидемического порога на 7,9% за счет возрастной группы 15 лет и старше, среди детского населения заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.

При обследовании больных ОРВИ и гриппом вирусы гриппа не выделялись, выделены прочие респираторные вирусы (парагрипп, РС-вирус, риновирус).

Добавим, что по информации главы Карелии Артура Парфенчикова, ситуация с ОРВИ и пневмониями, включая смертельные исходы, чуть ниже уровня прошлого года. Глава Карелии полагает, что «подобный результат есть следствие наших общих усилий и действий в ответственном соблюдении большинством жителей республики жесткого режима изоляции».

В Роспотребнадзоре напоминают, что в республике окончательно подтверждены 2 случая коронавирусной инфекции у жителей Петрозаводска (взрослые).