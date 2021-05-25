В России может появиться новая категория льготников-опекунов

Для того, чтобы стимулировать граждан усыновлять детей, депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести для опекунов льготное начисление земельного налога. Парламентарий направил свою инициативу главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Депутат объяснил, что речь об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м при начислении земельного налога. Льготой в случае реализации этой инициативы усыновители и опекуны смогут пользоваться до достижения совершеннолетия принятого в семью ребенка.

«Реализовать эту инициативу нужно, во-первых, чтобы создать стимулы для тех, кто готов взять ребенка в семью,

- пояснил депутат. - А во-вторых, для поддержки граждан, уже сделавших это».



Как указал Федоров, сейчас право на такую льготу имеют ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и ряд других категорий.

Следует отметить, что, по официальным данным на начало 2021 года, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России составила более 406 тысяч человек. Почти 365 тысяч из них находились на воспитании в замещающих семьях. (фото ryazpressa.ru)