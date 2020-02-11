В России может быть введена обязательная видеофиксация техосмотра

С июня этого года проведение техосмотра предложили фиксировать не только на фото, но и на видео. Это позволит лучше контролировать техническое состояние транспортных средств и снизить, таким образом, количество аварий в стране, считают в МВД России. О проекте изменений пишет РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что предложение направлено на совершенствование процедуры техосмотра. Целью называется «исключение случаев фальсификации проведения технического осмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей».

Закон об обязательной фотофиксации техосмотра вступит в силу с 8 июня. Полномочия по контролю за его проведением возложены на МВД.