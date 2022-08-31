В республике заработал Единый контакт-центр по вопросам соцподдержки

По единому номеру жители Карелии теперь могут получить информацию о всех мерах социальной поддержки, предоставляемые Пенсионным фондом, Фондом социального страхования и Центром социальной работы.

Номер единого контакт-центра: 8(800)600-00-00. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Как пояснили в министерстве социальной защиты, также продолжает работать прежний номер Центра социальной работы: 8(8142) 59-92-52. Фото: unsplash.