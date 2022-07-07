В Республиканской больнице модернизировали несколько операционных

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова завершен первый этап модернизации. На сегодняшний день приведены в соответствие с современными требованиями операционные блоки хирургического отделения, а также травматологического и урологического.

Об этом рассказала глава министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, побывавший сегодня в медучреждении и пообщавшийся с персоналом больницы.

«Пациенты уже успели оценить изменения. Теперь мы нацелены на модернизацию нейрохирургии и урологии. Для развития этих служб проведем ремонты, обновим оборудование, подготовим кадры»,

- сообщил Охлопков.

Глава ведомства отметил, что нововведения позволят увеличить поток пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, которую они смогут получать, не выезжая за пределы региона. Он также добавил, что внимания требует и здание патологоанатомического отделения, построенное в 1950-х годах. О его модернизации вопрос также будет решаться. Фото: vk.com/mihailohlopkov.