08 апреля 2021, 14:01
В реку Шуя выпущена молодь озерного лосося
Завтра процедуру зарыбления крупнейшей реки юга Карелии планируется повторить
Сотрудники Минсельхоза республики выпустили 36 тысяч двухгодовиков молоди озерного лосося в реку Шуя, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.
Для работ по выпуску привлекались специалисты Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
Мероприятие произведено в рамках государственного задания на работы по искусственному воспроизводству занесенного в Красную книгу России лосося Онежского озера. Молодь выращена на Кемском рыбоводном заводе «Главрыбвода».
Завтра планируется выпустить в реку еще 27 тысяч мальков.
Фото с сайта правительства Карелии.