08 апреля 2021, 14:01
Карелия - лучшая

В реку Шуя выпущена молодь озерного лосося

Завтра процедуру зарыбления крупнейшей реки юга Карелии планируется повторить

Сотрудники Минсельхоза республики выпустили 36 тысяч двухгодовиков молоди озерного лосося в реку Шуя, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Для работ по выпуску привлекались специалисты Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Мероприятие произведено в рамках государственного задания на работы по искусственному воспроизводству занесенного в Красную книгу России лосося Онежского озера. Молодь выращена на Кемском рыбоводном заводе «Главрыбвода».

Завтра планируется выпустить в реку еще 27 тысяч мальков.

Фото с сайта правительства Карелии.

Обсудить
просмотр
185165
Метки: 
Карелия
река шуя
Шуя
молодь
озерный лосось
лосось
онежский лосось
мальки
минсельхоз Карелии
министерство сельского и рыбного хозяйства