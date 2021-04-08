В реку Шуя выпущена молодь озерного лосося

Сотрудники Минсельхоза республики выпустили 36 тысяч двухгодовиков молоди озерного лосося в реку Шуя, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Для работ по выпуску привлекались специалисты Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Мероприятие произведено в рамках государственного задания на работы по искусственному воспроизводству занесенного в Красную книгу России лосося Онежского озера. Молодь выращена на Кемском рыбоводном заводе «Главрыбвода».

Завтра планируется выпустить в реку еще 27 тысяч мальков.

Фото с сайта правительства Карелии.