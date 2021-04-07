В Карелии второй год отменяют сезонную просушку дорогу

Олег Ермолаев, министр экономического развития Карелии заявил, что в республике сильно сократят весенние и осенние ограничения для движения тяжелого транспорта.

Мы приняли решение отменить осеннюю и весеннюю просушку дорог. Это мера, которая позволяет сохранить дорожное полотно в период межсезонья. Мы в прошлом году дороги не закрывали, что дало возможность нормально работать предприятиям во время пандемии. И в этом году мы приняли такое же решение – не для всех, правда. Данное ограничение не будет действовать для градообразующих предприятий в моногородах, для резидентов арктической зоны и для резидентов ТОСЭР,