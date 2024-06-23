В районном центре установили баннер со снимком 95-летнего ветерана

Жители и гости Пряжинского района могут увидеть на центральной улице поселка Пряжа баннер, на котором размещена фотография Михаила Петровича Евсеева.

Девяностопятилетний мужчина — сегодня единственный ныне живущий ветеран Великой Отечественной в Пряжинском районе.

«Это наш земляк!»

— с гордостью показывают на плакат жители села Святозеро.

Михаил Петрович — коренной святозерец.

«В первые дни войны был эвакуирован в Архангельскую область, а сразу после освобождения Карелии от оккупации вернулся домой, был зачислен в отряд бойцов-минеров, занимался поиском взрывчатки и разминированием родного Пряжинского района до осени 1945 года. Затем поступил в строители и восстанавливал разрушенный Петрозаводск. Среди возведенных с его участием зданий – главпочтамт на улице Дзержинского и здание Национального банка на улице Титова. Потом были четыре года армии, служил радиотелеграфистом в авиации. После работал на строительстве дорог, а затем 25 лет трудился в сельском хозяйстве в Святозерском зверосовхозе. Свободно время отдавал семье и любимым увлечениям – рыбалке и походам в лес за грибами и ягодами», — рассказывает депутат Законодательного собрания Республики Карелия Ольга Шмаеник.



В свои 95 лет Михаил Петрович не утратил оптимизма и жизнелюбия. Несмотря на то, что по соседству живут родственники, к ним не переезжает, живет один в своем доме, ведет хозяйство, сажает овощи в огороде и готовится собирать урожай

«Сколько всего прошел за жизнь — огонь, воду и медные трубы, но ни о чем не жалею», — говорит юбиляр с улыбкой, вспоминая прожитое. //фото Антонина Нестерова, Ольга Шмаеник