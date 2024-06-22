Сотрудники ГАИ ведут скрытое наблюдение за водителями в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска ведут скрытое наблюдение за водителями автобусов в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Скрытые патрули несут дежурство на аварийных участках дорог в часы пик. Движение автобусов фиксируется на видео. Ближайший наряд ДПС при необходимости останавливает нарушителей и привлекает их к ответственности.

«Практика проведения скрытых проверок позволяет фиксировать такие нарушения, как расположение транспортного средства на проезжей части, нарушение правил маневрирования, проезд перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора, разговор по телефону, неиспользование водителем ремня безопасности»,

- отметили в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей автобусов строго соблюдать ПДД. // Фото ГАИ